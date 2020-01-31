2020-01-31T13:23:05+03:00
На здоровье

Из-за карантина в школах Челябинска отменяют пробники ОГЭ

Дети уходят на вынужденные каникулы
Андрей СОКОЛОВ
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Дети в группе риска. Фото: Екатерина ГУСЕВА.Дети в группе риска. Фото: Екатерина ГУСЕВА.
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Еще две школы не будут учиться в ближайшие дни. Одна № 28 находится в поселке Шагол, другая № 137 в Челябинске. До конца следующей недели дети перешли на домашнее обучение. Будут получать задания от учителей в социальных сетях. Педагоги обещали не дать им расслабится, чтобы потом не наверстывать упущенные темы.\

Ученики школы 104 должны были на следующей неделе писать пробный ОГЭ в школе 78. Но пробник перенесли на неопределенное время из-за надвигающейся эпидемии гриппа. Ну что же, будет больше времени на подготовку.

В Челябинске на карантин закрыты школы: № 4, 28, 45, 94, 108, 115, 137. И еще 386 классов.

ПОЧТИ ЭПИДЕМИЯ

За последнюю неделю более 25 тысяч жителей Южного Урала обратились в больницу с симптомами гриппа и простудой. Заболевших становится больше с каждой неделей. Особенно много их в областном центре. До объявления эпидемии остается два процента.

- Максимальный прирост заболеваемости отмечен среди школьников 7 - 14 лет - на 50%. Уровень заболеваемости соответствует уровню эпидпорога, - сообщили в ведомстве.

Ситуацию в Челябинской области уже признали предэпидемической.

ИСТОЧНИК KP.RU

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