Из-за карантина в школах Челябинска отменяют пробники ОГЭ
Еще две школы не будут учиться в ближайшие дни. Одна № 28 находится в поселке Шагол, другая № 137 в Челябинске. До конца следующей недели дети перешли на домашнее обучение. Будут получать задания от учителей в социальных сетях. Педагоги обещали не дать им расслабится, чтобы потом не наверстывать упущенные темы.\
Ученики школы 104 должны были на следующей неделе писать пробный ОГЭ в школе 78. Но пробник перенесли на неопределенное время из-за надвигающейся эпидемии гриппа. Ну что же, будет больше времени на подготовку.
В Челябинске на карантин закрыты школы: № 4, 28, 45, 94, 108, 115, 137. И еще 386 классов.
ПОЧТИ ЭПИДЕМИЯ
За последнюю неделю более 25 тысяч жителей Южного Урала обратились в больницу с симптомами гриппа и простудой. Заболевших становится больше с каждой неделей. Особенно много их в областном центре. До объявления эпидемии остается два процента.
- Максимальный прирост заболеваемости отмечен среди школьников 7 - 14 лет - на 50%. Уровень заболеваемости соответствует уровню эпидпорога, - сообщили в ведомстве.
Ситуацию в Челябинской области уже признали предэпидемической.
ИСТОЧНИК KP.RU