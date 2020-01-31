Новым генеральным директором «Трактора» стал профессиональный хоккеист

31 Янв. 2020 2020-01-31T12:55:11+03:00

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31 января в Челябинске на заседании общественного совета городской общественной организации ХК «Трактор», в которую наряду с президентом клуба, губернатором Алексеем Текслером, входят еще 18 человек был принят ряд кардинальных решений. В первую очередь они касаются кадровых перестановок.

Так, Алексей Текслер вместо Бориса Видгофа назначил новым генеральным директором ХК «Трактор» Ивана Савина, который хорошо знаком челябинским болельщикам. В первую очередь из-за того, что вместе с командой в свое время он вернул «Трактор» из Высшей лиги в элиту российского хоккея.

КТО ТАКОЙ ИВАН САВИН?

Савин – воспитанник спортшколы «Трактор». Закончил спортивную карьеру в 2013 году. До этого став победителем Кубка Европейских чемпионов, Высшей лиги и бронзовым призером чемпионата России.

Иван Савин на радио Комсомольская правда (95.3FM)

Иван Савин вместе и еще одним воспитанником челябинского хоккея Данисом Зариповым продвигают производство спортивного инвентаря. Савин - председатель совета директоров компании «ЗаряД» (республика Татарстан). Иван хорошо знает всю хоккейную «кухню», да и человек он известный в мире профессионального хоккея (играл за команды – «Трактор», «Мечел», магнитогорский «Металлург», ХК «МДВ», «Спартак», «Нефтехимик», «Рубин» , - 400 матчей в российских чемпионатах).

ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ БОРИС ВИДГОФ?

В пресс-службе ХК «Трактор» сообщили, что «Борис Видгоф будет работать в должности вице-президента клуба. Он сосредоточится на контроле финансово-хозяйственной деятельности и выстраивании взаимоотношений со спонсорами».

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