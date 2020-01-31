В Челябинске прокуратура нашла нарушения в строительстве конгресс-холла «Крылья»

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:21:03+03:00

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Строительство Конгрес-холла «Крылья» на реке Миасс у цирка по-прежнему заморожено: инвестора пока нет. Тратить бюджетные деньги на дорогостоящий проект власти не намерены. Озвученная смета — 18 млрд. руб. Из них три млрд. казна региона на «Крылья» уже потратила при губернаторе Дубровском.

С минувшего лета прокуратура в Челябинске проверят деятельность ХП «Конгресс-холл». Вместе с прокуратурой работает Контрольно-Счетная палата региона. Как сообщил прокурор Челябинской области Виталий Лопин на пресс-конференции в пятницу, 31 января, к концу февраля будет возбуждено несколько уголовных дел.

— Нарушения уже выявлены. После того, как мы получим итоги проверки использования выделенных средств и проведем их оценку, примем решение вплоть до направления материалов в следственные органы по выявленным преступлениям. Они будут, — сказал прокурор.

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ИСТОЧНИК KP.RU