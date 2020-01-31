2020-01-31T15:25:31+03:00
Общество

Для «Белого хутора» и «Вишневой горки» построили новое отделение полиции под Челябинском

К нему приписаны 6 автомобилей и 30 полицейских
Лидия ПЕСКОВА
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Отделение уже открыли. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.Отделение уже открыли. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.
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В пятницу, 31 января, в Сосновском районе открыли новое отделение полиции «Кременкульское». Его сотрудникам предстоит нести службу на территории жилых комплексов «Белый хутор», «Вишневая горка», «Залесье» и «Просторы».

— В здании разместились уголовный розыск, участковые, отдел по делам несовершеннолетних, дознание, следствие и дежурная часть. В отделе будут работать 30 сотрудников. За ними закреплены шесть автомобилей, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В торжественной церемонии принимал участие начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев. Он лично прошелся по всему зданию, осмотрел служебные помещения, оценил технику, в том числе видеонаблюдение внутренних помещений и прилегающей территории.

В новых микрорайонах живут порядка 35-ти тысяч челябинцев, в летнее время года к ним добавляются садоводы.

Отделение «Кременкульское» повысит оперативность полиции и сделает близлежащую территорию более безопасной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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