2020-01-31T15:52:04+03:00
Происшествия

В Челябинской области осужден глава района за разбазаривание заповедных земель

Исрафиль Валишин превысил должностные полномочия
Инна КУМЕЙКО
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Четыре года условно получил глава Аргаяшского района за разбазаривание заповедных земель.Четыре года условно получил глава Аргаяшского района за разбазаривание заповедных земель.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2011-2013 годах руководитель Аргаяшского муниципального района выдал разрешение на строительство десяти домов в защитных лесах и охранной зоне памятника природы — заповедного озера Увильды. Строительство в тех краях законом запрещено.

Противозаконные действия чиновника легли в основу уголовного дела, возбужденного по статье «Превышение должностных полномочий». Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

Как сообщили в СУ СКР по Челябинской области, незаконными действиями чиновника государству причинен ущерб в размере более 2,5 млн. рублей. Суд по ходатайству следователя СК арестовал имущество Валишина: дом, два земельных участка и счет в банке.

Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Валишин осужден на четыре года условно. Ему запрещено занимать должности в органах власти в течение двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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