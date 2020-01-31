В Челябинске Алексей Текслер рассказал, что его неприятно удивляет в поездках

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:07:42+03:00

Хорошо, что не растащили на кирпичи: Алексей Текслер принял решение достроить ФОК в Кусе. Фото: instagram.com/alexeytexler.official

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Со своими подписчиками в социальных сетях губернатор Алексей области поделился выводами по итогам поездки в Кусу.

— Знаете, что меня неприятно удивляет при поездках в города и районы области? Недостроенные социальные объекты. Вчера в Кусе заехал на физкультурно-спортивный комплекс. Его строили с 2005 по 2011, а потом просто бросили. И это при том, что в Кусе до сих пор нет ни одного такого объекта, — сообщил глава региона.

ФОК, которого так долго ждали, был готов почти на 80%.

— Хорошо хоть сберегли, не дали растащить на кирпичи. ФСК обследуем, будем достраивать. Но таких недостроев в регионе немало. Их быть не должно. Планов много. Будем доводить начатое до конца, — написал губернатор.

Отклики под постом — лучшее подтверждение тому, что работы у команды губернатора много.

igor_konstantinov: «Челябинск, остановка «Детский Мир» — вечная стройка в центре».

dmitriifedorov7478: «В Копейске бы достроить ФОК».

irishka_vin74: «Это Текслер правильно подметил — у нас большая проблема с недостроями. За Кусу рада: молодежь там спортивная, сильная».

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ИСТОЧНИК KP.RU