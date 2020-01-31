Юрий Дудь стал героем мема спасателей из Челябинска

31 Янв. 2020 2020-01-31T18:34:14+03:00

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Новый выпуск «вДудя» вдохновил сотрудников ГУ МЧС России по Челябинской области на мем про опасность выхода на лед. Героем очередного интервью журналиста стал стендап-комик Алексей Щербаков.

— Смотрели интервью Дудя c Щербаковым? А мы посмотрели и считаем, что это будет годный мем. Внесезонно, но пока на хайпе — постим! Репост, если годно. Желаем нашим подписчицам, чтобы их любили также, как Щербаков любит свою жену, — написано в группе ведомства во «ВКонтакте».

В интервью периодически меняются локации: беседа идет то в студии, то за кулисами, то на набережной в Нижневартовске, где Щербаков давал концерт. Здесь оператор попросил парней спуститься к воде. В этот момент комик учудил: лег на снег и покатился вниз. Его поступок и стал поводом для мема спасателей.

Вот такой мем придумали спасатели.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Подписчики оценили неформальный подход МЧС к контенту и наставили «лайков» за идею. Если прочитали этот текст, но в чем юмор так и не поняли, посмотрите видео (с 22:28 минуты).

Щербаков - спецназ, панк-рок, любовь / вДудь.Видео: youtube.com

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ИСТОЧНИК KP.RU