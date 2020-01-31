Юрий Дудь стал героем мема спасателей из Челябинска
Новый выпуск «вДудя» вдохновил сотрудников ГУ МЧС России по Челябинской области на мем про опасность выхода на лед. Героем очередного интервью журналиста стал стендап-комик Алексей Щербаков.
— Смотрели интервью Дудя c Щербаковым? А мы посмотрели и считаем, что это будет годный мем. Внесезонно, но пока на хайпе — постим! Репост, если годно. Желаем нашим подписчицам, чтобы их любили также, как Щербаков любит свою жену, — написано в группе ведомства во «ВКонтакте».
В интервью периодически меняются локации: беседа идет то в студии, то за кулисами, то на набережной в Нижневартовске, где Щербаков давал концерт. Здесь оператор попросил парней спуститься к воде. В этот момент комик учудил: лег на снег и покатился вниз. Его поступок и стал поводом для мема спасателей.
Вот такой мем придумали спасатели.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
Подписчики оценили неформальный подход МЧС к контенту и наставили «лайков» за идею. Если прочитали этот текст, но в чем юмор так и не поняли, посмотрите видео (с 22:28 минуты).
Щербаков - спецназ, панк-рок, любовь / вДудь.Видео: youtube.com
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ИСТОЧНИК KP.RU