2020-01-31T16:59:48+03:00
Общество

В челябинском цирке демонтировали кресла

В здании идет долгожданный капитальный ремонт
Инна КУМЕЙКО
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Здание челябинского цирка переживает капитальную реконструкцию. Фото: группа "Челябинский цирк" vk.comЗдание челябинского цирка переживает капитальную реконструкцию. Фото: группа "Челябинский цирк" vk.com
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Приметное здание челябинского цирка — архитектурный бренд нашего города, его любят помещать на видовые фото. Но десятилетия внутри здание выглядело удручающе. Ободранные стены фойе, ужасный запах туалетов, лопнувшая обивка зрительских кресел.

И даже красивая история о том, что разбить места для зрителей на четыре цветовых сектора (зеленый, желтый, синий, красный) челябинцам когда-то рекомендовал главный клоун СССР Юрий Никулин — не могла вернуть праздничного настроения. А ведь когда-то под куполам сияли ослепительные огни, красным горел ковер манежа, и представление сопровождал настоящий оркестр! Вот был праздник!

Долгие годы Росгосцирк кормил Челябинск обещаниями: как будут деньги, начнем ремонт!

И вот в официальной группе Челябинского цирка появилась информация, что в здании идет ремонт:

— Ремонт: как долго мы его ждали! В цирке сбили мраморную облицовку в туалетах, в цоколе. Демонтируются кресла.

На реконструкцию здания выделено более 600 млн руб из федерального бюджета. Ремонт начался в декабре прошлого года. За зданием планируется построить гостиницу для артистов.

Фойе цирка. Фото: группа "Челябинский цирк" vk.com

Фойе цирка. Фото: группа "Челябинский цирк" vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU

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