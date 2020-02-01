Двое в масках напали на 90-летнего старика в Челябинской области

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:52:14+03:00

Оба налетчика уже задержаны и дают показания за решеткой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Тот вечер 90-летний житель Снежинска, как обычно, проводил дома. В дверь позвонили, и пенсионер пошел открывать...

— На пороге стояли двое мужчин, оба в масках. Они ворвались в квартиру. Один удерживал старика, а другой шарил по комнатам. Пенсионер хранил в квартире деньги. Преступники нашли 720 тысяч, забрали их и скрылись, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Личность грабителей установили довольно быстро. На старика напали местные жители 38-ми и 46-ти лет. Один из них уже имеет судимость. Старшего нападавшего задержали сразу, а второй успел скрыться — уехал в Верхний Уфалей. Там его и задержали.

Теперь обоим грозят семь лет лагерей. Оба подозреваемых взяты под стражу.

Увы, но большую часть украденной суммы они успели потратить. При обыске обнаружили лишь 240 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU