Двое в масках напали на 90-летнего старика в Челябинской области
Тот вечер 90-летний житель Снежинска, как обычно, проводил дома. В дверь позвонили, и пенсионер пошел открывать...
— На пороге стояли двое мужчин, оба в масках. Они ворвались в квартиру. Один удерживал старика, а другой шарил по комнатам. Пенсионер хранил в квартире деньги. Преступники нашли 720 тысяч, забрали их и скрылись, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Личность грабителей установили довольно быстро. На старика напали местные жители 38-ми и 46-ти лет. Один из них уже имеет судимость. Старшего нападавшего задержали сразу, а второй успел скрыться — уехал в Верхний Уфалей. Там его и задержали.
Теперь обоим грозят семь лет лагерей. Оба подозреваемых взяты под стражу.
Увы, но большую часть украденной суммы они успели потратить. При обыске обнаружили лишь 240 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU