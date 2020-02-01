В Челябинске продают черепашку за 130 тысяч рублей
Шпороносную черепаху жители Челябинска купил по случаю в далекой Германии. Длина животного не превышала 5 сантиметров. Но в Челябинске черепашка стала бурно расти и очень быстро достигла длины в полметра. Правда, это еще не предел.
Энциклопедии говорят, что шпороносная черепаха является одной из самых крупных в мире. По длине животное уступает только слоновой и гигантской черепахам. Во взрослом возрасте ее панцирь вырастает до 83 см, а масса тела достигает 105 кг.
Теперь семья, живущая в квартире, хочет пристроить питомца в какой-нибудь частный дом, где черепахе будет просторнее.
Отдавать в контактные зоопарки своего гиганта семья не хочет — только в добрые руки.
Кстати, питомец не слишком прожорливый. Требовать мяса у вас не будет. Черепахи питаются фруктами, овощами, травой. Однако будьте готовы, что ваш новый питомец окажется долгожителем — шпороносные черепахи живут по 70 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU