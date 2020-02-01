Пенсионерка из Челябинска нашла родную сестру спустя 78 лет после эвакуации из Сталинграда

1 Февр. 2020 2020-02-01T13:00:25+03:00

Все эти годы женщина не теряла надежды хоть раз увидеть родное лицо

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Розалина и Юлия потеряли друг друга в 1942-м. Это было во время бомбежки осажденного Сталинграда.

Розалину тогда эвакуировали на Урал. Что случилось с сестрой и с другими близкими, она не знала. Многие говорили: забудь, они погибли. Но Розалина долгие годы не оставляла надежды увидеть милые лица. И вот мечта стала явью.

Пять лет назад назад наша землячка написала письмо на телепроект «Жди меня». Заявку бабушки Розалины разместили на сайте. А недавно в редакцию пришел отклик из Пензы. Как оказалось, именно здесь все эти годы жила сестра Розалины Юлия.

На днях женщины встретились. Юлия Павловна, которой 92 года, приехала на поезде к 94-летней Розалине. Их трогательную встречу 31 января показали в программе «Жди меня» на НТВ.

Оказалось, что мамы и двух сестер Розалины эвакуировали в Среднюю Азию. Там мать погибла от голода, а сестра Галя от брюшного тифа. О судьбе отца и брата, которые ушли на фронт, никто не знает и по сей день.

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ИСТОЧНИК KP.RU