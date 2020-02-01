2020-02-01T13:00:25+03:00
Общество

Пенсионерка из Челябинска нашла родную сестру спустя 78 лет после эвакуации из Сталинграда

Все эти годы женщина не теряла надежды хоть раз увидеть родное лицо
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Юлия Павловна и Розалина Павловна встретились спустя 78 лет. Фото: "Жди меня".Юлия Павловна и Розалина Павловна встретились спустя 78 лет. Фото: "Жди меня".
Изменить размер текста:

Розалина и Юлия потеряли друг друга в 1942-м. Это было во время бомбежки осажденного Сталинграда.

Розалину тогда эвакуировали на Урал. Что случилось с сестрой и с другими близкими, она не знала. Многие говорили: забудь, они погибли. Но Розалина долгие годы не оставляла надежды увидеть милые лица. И вот мечта стала явью.

Пять лет назад назад наша землячка написала письмо на телепроект «Жди меня». Заявку бабушки Розалины разместили на сайте. А недавно в редакцию пришел отклик из Пензы. Как оказалось, именно здесь все эти годы жила сестра Розалины Юлия.

На днях женщины встретились. Юлия Павловна, которой 92 года, приехала на поезде к 94-летней Розалине. Их трогательную встречу 31 января показали в программе «Жди меня» на НТВ.

Оказалось, что мамы и двух сестер Розалины эвакуировали в Среднюю Азию. Там мать погибла от голода, а сестра Галя от брюшного тифа. О судьбе отца и брата, которые ушли на фронт, никто не знает и по сей день.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Хорошая реклама аптекам!»: жители Челябинска ответили на призыв Карена Даллакяна надеть маски
«Дочка-школьница осиротела»: родные погибшей на трассе М-5 супружеской пары ищут свидетелей ДТП в Челябинской области
Три банки пива и подгузники: житель Челябинска вынес из супермаркета необычный «джентльменский набор»
Мошенники заставили жителя Челябинской области съездить в банк и перевести им миллион
Пенсионерка из Челябинска нашла родную сестру спустя 78 лет после эвакуации из Сталинграда
В школе в Челябинской области, где дети планировали теракт, уволили директора и ее зама
В Челябинске продают черепашку за 130 тысяч рублей
Двое в масках напали на 90-летнего старика в Челябинской области
Порезанную во время родов малышку в Челябинской области взяла под личную опеку детский омбудсмен
«Сделать предстоит немало, но темп взят хороший»: глава Челябинска о ходе благоустройства набережной Миасса
Несмотря на субботу в школах Челябинской области стартовала приемная кампания в первый класс
Городок в Челябинской области закрыл все школы и училища на карантин