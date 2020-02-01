2020-02-01T14:35:43+03:00
Общество

Мошенники заставили жителя Челябинской области съездить в банк и перевести им миллион

Всю дорогу мужчину держали на крючке по телефону
Лидия ПЕСКОВА
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Мошенники давно и успешно воруют деньги дистанционно.Мошенники давно и успешно воруют деньги дистанционно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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47-летний житель Верхнеуральского района стал жертвой мошенника, который заставил его съездить в банк и перевести ему миллион рублей.

— Мошенник представился финансовым директором одного из банков и сообщил, что с карты сельчанина кто-то списывает деньги. Чтобы остановить кражу средств, он попросил доверчивого гражданина приехать в Магнитогорск, снять все имеющиеся деньги и через счет в другом банке положить их на безопасный счет, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Пока потерпевший находился в пути, мошенник давал ему различные указания, лишив возможности связаться с банком.

В Магнитогорске мужчина снял более одного миллиона рублей и перевел их мошеннику. В аналогичную ситуацию попал 35-летний учитель из Трехгорного. Он перевел мошеннику по телефону около миллиона рублей.

Преступникам грозят до шести лет заключения. Но сначала их нужно вычислить и поймать.

— Таких преступлений все больше. Все мошенники торопят жертву, пугая списанием денежных средств. Однако первое, что нужно сделать, прекратить разговор и лично позвонить в банк, — советуют землякам полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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