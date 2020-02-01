Три банки пива и подгузники: житель Челябинска вынес из супермаркета необычный «джентльменский набор»

1 Февр. 2020 2020-02-01T15:25:30+03:00

Но его тут же задержала Росгвардия

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В пятницу вечером, 31 января, в супермаркет на улице Артиллерийской вызвали наряд вневедомственной охраны. Охранник торговой точки пояснил росгвардейцам, что один из покупателей вышел на улицу, минуя кассу. И не с пустыми руками, а с товаром.

— Видеокамеры помогли разглядеть, как выглядел преступник и во что был одет. Мужчину задержали очень быстро. Он вынес из магазина три пачки подгузников и три банки пива, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.

Мужчине, которого подозревают в краже, 28 лет. Его передали в руки полиции.

Возможно, там он расскажет, зачем пришел в магазин: за подгузниками или за выпивкой? И какой товар прихватил попутно.

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ИСТОЧНИК KP.RU