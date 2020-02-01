«Дочка-школьница осиротела»: родные погибшей на трассе М-5 супружеской пары ищут свидетелей ДТП в Челябинской области

1 Февр. 2020 2020-02-01T16:13:08+03:00

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В пятницу утром, 31 января, на трассе М-5 произошло жуткое ДТП: лоб в лоб столкнулись ВАЗ-21074 и КИА Соренто. Последствия были страшными.

— Во время удара погиб 27-летний водитель ВАЗ, а его супруга скончалась по пути в больницу. Выжила только семилетняя девочка, но и она находится в реанимации, — рассказали в областном ГИБДД.

По предварительной версии, в столкновении виноват водитель КИА Соренто. Говорят, именно он пошел на обгон и выехал на полосу встречного движения.

— По нашим данным, сначала водитель KIA вышел из машины и признался, что виноват. А теперь он отказывается от своей вины. Пожалуйста, помогите найти запись с видеорегистратора или свидетелей столкновения, — просит сестра погибшей женщины Ирина Байкова.

Если вы располагаете важной информацией об этом ДТП, можете обратиться в любое отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU