Матери погибшего при взрыве в Магнитогорске отказались выплачивать компенсацию за квартиру

1 Февр. 2020 2020-02-01T18:26:05+03:00

Суд встал на сторону женщины, но чиновники — против

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Семья Игоря Крамаренко при взрыве дома в Магнитогорске погибла полностью: оба супруга и кроха дочка. Эта потеря невосполнима, однако мать молодого мужчины надеялась получить компенсацию за разрушенную квартиру.

— Мы помогли сыну взять ипотеку: дали деньги на первоначальный взнос, помогали вносить платежи. Мы хотели бы получить компенсацию за квартиру, но нам отказали, — говорит мать Игоря Людмила Крамаренко.

Людмила Крамаренко записала видеообращение к губернатору.

В октябре 2019 года Центральный райсуд Челябинска постановил, что отказ незаконен, а женщине положена единовременная денежная выплата. Министерство социальных отношений пыталось оспорить это решение. Но Челябинский областной суд встал на сторону суда первой инстанции.

Это не помогло. И чиновники продолжают стоять на своем: в постановлении правительства четко прописано, кто имеет право на получение единовременной выплаты за утраченное во время взрыва жилье. Людмила ни к одной категории не относится. Кроме того, женщина уже получила иные пособия и выплаты на сумму более четырех миллионов рублей.

Людмила Крамаренко записала видеообращение к губернатору Алексею Текслеру и ждет поддержки от главы региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU