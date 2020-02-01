Предприятие из Челябинской области заработает на коронавирусе

1 Февр. 2020 2020-02-01T19:43:48+03:00

Бокс можно использовать для перевозки зараженных людей и для защиты людей со слабым иммунитетом.

Фирма производит изолирующие боксы, а они очень востребованы в очагах новой инфекции

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Миасское предприятие «Лаборатория технологической одежды» переживает резко возросший интерес к своей продукции. На фоне угрозы коронавируса поднялись продажи изолирующих боксов, которые делают на Южном Урале.

Миасские боксы предназначены для первичной транспортировки людей, у которых подозревают наличие особо опасных инфекций. Если раньше компания отгружала по несколько изделий в день, то теперь количество звонков в отдел продаж резко выросло. Боксы расходятся как по России, так и за границу. Поговаривают, что среди заказчиков есть китайские предприятия.

— Изначально боксы относятся к противочумной продукции, но их также можно использовать при защите от коронавируса, — говорят на предприятии.

Что нужно знать о коронавирусе. Фото: минздрав Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU