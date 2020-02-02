Артистам театра оперы и балета в Челябинске помогут с ипотекой

2 Февр. 2020 2020-02-02T07:45:18+03:00

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В 2020 году челябинский театр оперы и балета получит на развитие 30 млн рублей. Такое решение было принято на заседании попечительского совета. Также был поднят вопрос о поддержке труппы в ипотечном кредитовании, чтобы привлечь артистов в Челябинск.

Присутствовавший на заседании губернатор Алексей Текслер отметил, что театр имени Глинки должен стать визитной карточкой всей области.

— В этом году ожидается шесть премьер разного направления. В декабре будет премьера «Алисы в стране чудес» для всей семьи. Принципиально, чтобы оно запомнилось детям, особенно, если они приходят в театр первый раз. Хотелось бы, чтобы все наши творческие события для детей были такого же плана, — подчеркнул глава региона.

Попечительский совет, который возглавляет акционер группы ЧТПЗ Андрей Комаров, был создан в 2016 году. За три года челябинская опера получила около 89 млн рублей, из них в 2019 году — 27 млн.

— Закончили ремонт основной сцены. Введено в эксплуатацию вспомогательное здание для театра. Из инноваций нового года я бы хотел отметить, что у нас будет введен театральный вторник — специальные дни, 2-3 раза в месяц, когда школьники, студенты и пенсионеры смогут возможность посетить театр за символические деньги, — рассказал Андрей Комаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU