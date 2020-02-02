2020-02-02T07:45:18+03:00
Общество

Артистам театра оперы и балета в Челябинске помогут с ипотекой

Так планируют удержать и привлечь новые таланты
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Самому театру поможет попечительский советСамому театру поможет попечительский советФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В 2020 году челябинский театр оперы и балета получит на развитие 30 млн рублей. Такое решение было принято на заседании попечительского совета. Также был поднят вопрос о поддержке труппы в ипотечном кредитовании, чтобы привлечь артистов в Челябинск.

Присутствовавший на заседании губернатор Алексей Текслер отметил, что театр имени Глинки должен стать визитной карточкой всей области.

— В этом году ожидается шесть премьер разного направления. В декабре будет премьера «Алисы в стране чудес» для всей семьи. Принципиально, чтобы оно запомнилось детям, особенно, если они приходят в театр первый раз. Хотелось бы, чтобы все наши творческие события для детей были такого же плана, — подчеркнул глава региона.

Попечительский совет, который возглавляет акционер группы ЧТПЗ Андрей Комаров, был создан в 2016 году. За три года челябинская опера получила около 89 млн рублей, из них в 2019 году — 27 млн.

— Закончили ремонт основной сцены. Введено в эксплуатацию вспомогательное здание для театра. Из инноваций нового года я бы хотел отметить, что у нас будет введен театральный вторник — специальные дни, 2-3 раза в месяц, когда школьники, студенты и пенсионеры смогут возможность посетить театр за символические деньги, — рассказал Андрей Комаров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Хотите поделиться новостью?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карантин в Челябинске: закрыты еще две школы
На дорогах Челябинской области ожидаются гололед и метель
Быстрее Екатеринбурга: за сколько лет окупаются комнаты в Челябинске
Пока все спали: в небе над Челябинской областью пролетел метеорит
Артистам театра оперы и балета в Челябинске помогут с ипотекой
Предприятие из Челябинской области заработает на коронавирусе
В Челябинске появились первые жалобы на поборы в школах при зачислении в первый класс
Матери погибшего при взрыве в Магнитогорске отказались выплачивать компенсацию за квартиру
«Хорошая реклама аптекам!»: жители Челябинска ответили на призыв Карена Даллакяна надеть маски
«Дочка-школьница осиротела»: родные погибшей на трассе М-5 супружеской пары ищут свидетелей ДТП в Челябинской области
Три банки пива и подгузники: житель Челябинска вынес из супермаркета необычный «джентльменский набор»
Мошенники заставили жителя Челябинской области съездить в банк и перевести им миллион
Пенсионерка из Челябинска нашла родную сестру спустя 78 лет после эвакуации из Сталинграда
В школе в Челябинской области, где дети планировали теракт, уволили директора и ее зама
В Челябинске продают черепашку за 130 тысяч рублей
Двое в масках напали на 90-летнего старика в Челябинской области
Порезанную во время родов малышку в Челябинской области взяла под личную опеку детский омбудсмен
«Сделать предстоит немало, но темп взят хороший»: глава Челябинска о ходе благоустройства набережной Миасса
Несмотря на субботу в школах Челябинской области стартовала приемная кампания в первый класс
Городок в Челябинской области закрыл все школы и училища на карантин