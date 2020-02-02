Пока все спали: в небе над Челябинской областью пролетел метеорит
В небе над Челябинской, Курганской, Свердловской и соседними областями в ночь с 29 на 30 января пролетел метеорит. Уникальное природное явление запечатлел уральский астроном Илья Янковский.
Яркий болид над Уралом ночью 30 января 2020 года.Автор: Илья Янковский/vk.com
— Яркий болид был зафиксирован камерами метеорного патруля в 03:13. Его можно было наблюдать на обширной территории Урала и Западной Сибири. Место съемки — Ирбитский район Свердловской области. Территориально метеор находился примерно над центральной частью Тюменской области, просто виден был издалека. Разрушений быть не должно, все-таки само космическое тело было небольшое. Не исключено, что он полностью сгорел в атмосфере, — написал автор видео.
В комментариях жительница Тюменской области Марина Долганова рассказала, что от взрыва у них подпрыгнул дом. Предположительно, осколки упали в труднодоступной местности, в районе реки Тавды.
Между тем, все челябинцы помнят день 15 февраля 2013 года, когда над городом взорвался метеорит и упал в озеро Чебаркуль. Восемь простых ответов на сложные вопросы про болид — в нашем материале.
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ИСТОЧНИК KP.RU