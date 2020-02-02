На дорогах Челябинской области ожидаются гололед и метель
Февраль на Южном Урале начался со снежных и ветреных дней. По данным синоптиков челябинского гидрометцентра, небольшие осадки ожидаются в течение дня, на отдельных участках дорог — гололедица. Температура воздуха -3..-5 градусов, ветер южный, юго-западный 3-8 м/с. В понедельник ветер усилится до 10 м/с. Ночью -11..-13, днем -3..-5.
В городах области сегодня и завтра ожидается снег, местами метель. Сегодня ожидается -3..-8 градусов. Ночью -8..-13, в понедельник потеплеет до -1..-6. Ветер 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.
Водителей просят быть внимательными на дорогах, не превышать скорость и соблюдать дистанцию. Сегодня утром на трассе М5 возле Усть-Катава произошла авария. Как сообщают очевидцы, фура снесла отбойник и улетела в кювет. Из-за этого образовалась пробка в сторону Челябинска.
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ИСТОЧНИК KP.RU