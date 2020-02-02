2020-02-02T11:39:42+03:00
Общество

Помолились о мире: в Челябинск привезли святыню главного военного храма России

Рассказываем, чем уникален 200-килограммовый складень
Ирина Фадюшина
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С 1 октября икона путешествует по стране. Фото: mitropolia74.ruС 1 октября икона путешествует по стране. Фото: mitropolia74.ru
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В Челябинск привезли икону князя Александра Невского — главную святыню сухопутных войск, перед которой молятся о мире. Как сообщает пресс-служба челябинской епархии, святыню доставили в поселок Шагол. Тем к ней приложились курсанты ЧВВАКУШа. Ребята признались: просили не о боевых наградах и почестях, а о мире.

— Я молился о том, чтобы поменьше было войн и нас, военнослужащих, поменьше отправляли в горячие точки, — поделился четверокурсник Андрей Печорин.

Курсанты просили о мире. Фото: mitropolia74.ru

Курсанты просили о мире. Фото: mitropolia74.ru

Сегодня икону привезут в автомобильное училище, после чего она поедет в Чебаркуль. Огромный золотой складень весом около 200 кг создали специально для Главного собора Вооруженных сил России, который строится в подмосковном парке «Патриот». Прежде чем образ навсегда поселится в новом храме, его решили провезти по всей стране.

Считается, что Александр Невский был очень мудрым человеком, талантливым дипломатом. Он был одним из немногих князей, отказавшихся от своего статуса и ушедших в монастырь.

— Сама икона знаменательна тем, что Александр Невский изображен на иконе, а на створках изображены его младший сын Даниил Московский, пра-правнук его Дмитрий Донской, который разбил татар на Куликовом поле, а внизу под этими князьями изображены Пересвет и Ослябя, которые участвовали в этой битве, а на другой створке изображены Борис и Глеб, первые русские мученики, князья, которые пострадали за нашу веру православную — рассказал помощник начальника отдела по работе с верующими военнослужащими ЦВО, протоиерей Владимир Кисяков.

На створках — сын Невского Даниил Московский, пра-правнук Дмитрий Донской, а внизу изображены Пересвет и Ослябя. Фото: mitropolia74.ru

На створках — сын Невского Даниил Московский, пра-правнук Дмитрий Донской, а внизу изображены Пересвет и Ослябя. Фото: mitropolia74.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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