«Не смогли разбудить»: в самолете Челябинск-Москва умер пассажир

2 Февр. 2020 2020-02-02T13:03:33+03:00

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Во время перелета пассажиру самолета, летевшего во Внуково, стало плохо. По предварительным данным, у него случился инфаркт. После посадки медслужбы аэропорта констатировали смерть мужчины.

— Да, подтверждаем, что смерть наступила во время перелета. Но про инфаркт ничего не можем сказать, это заключение могут дать только медики, — цитирует РЕН ТВ пресс-службу аэропорта Внуково.

В пресс-службе челябинского авиапредприятия прокомментировать ЧП не смогли, так как оно произошло не в аэропорту, и посоветовали обратиться за комментарием в авиакомпанию.

Во Внуково из Челябинска летает только «Победа». В авиакомпании информацию подтвердили.

— По предварительным данным, после посадки самолета одного из клиентов не удалось разбудить, с ним был сопровождающий. Прибывшие на борт медицинские работники констатировали смерть, — цитирует URA.RU представителей авиакомпании.

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ИСТОЧНИК KP.RU