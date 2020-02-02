«Ушла эпоха»: на главной площади Челябинска убрали заброшенный туалет

2 Февр. 2020 2020-02-02T16:03:04+03:00

Он стоял на пути от мэрии к пешеходной Кировке

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С площади Революции в Челябинске убрали общественный туалет. Две недели назад урбанист Лев Владов раскритиковал чиновников за бездействие, отметив, что демонтаж уборной займет столько же времени, сколько и у ларька.

— Заброшенный туалет на площади демонтировали! Ушла эпоха многолетнего позора! Смотрите, иногда с помощью поста можно сделать больше, чем «лучше бы вместо болтовни лопату взял». Сегодня информация и гласность становятся самым сильным инструментом, — написал Лев Владов.

Туалет уродовал город 10 лет. Фото: Челябинский урбанист/vk.com

Урбанист отметил, что теперь нужно спроектировать новую конструкцию и установить в удобном месте.

— Будет прям прорыв, — подчеркнул он.

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ИСТОЧНИК KP.RU