«Ушла эпоха»: на главной площади Челябинска убрали заброшенный туалет
С площади Революции в Челябинске убрали общественный туалет. Две недели назад урбанист Лев Владов раскритиковал чиновников за бездействие, отметив, что демонтаж уборной займет столько же времени, сколько и у ларька.
— Заброшенный туалет на площади демонтировали! Ушла эпоха многолетнего позора! Смотрите, иногда с помощью поста можно сделать больше, чем «лучше бы вместо болтовни лопату взял». Сегодня информация и гласность становятся самым сильным инструментом, — написал Лев Владов.
Туалет уродовал город 10 лет. Фото: Челябинский урбанист/vk.com
Урбанист отметил, что теперь нужно спроектировать новую конструкцию и установить в удобном месте.
— Будет прям прорыв, — подчеркнул он.
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ИСТОЧНИК KP.RU