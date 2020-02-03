Житель Челябинска просит помочь устроить ребенка в детский сад, чтобы жена быстрее вышла на работу

3 Февр. 2020 2020-02-03T04:03:57+03:00

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У Александра Скрыпова — трое детей. Старшим детям — 22 и 14, а младшей дочке в марте будет два годика. Жена — в декретном отпуске. Выплаты закончились, и денег катастрофически не хватает. Проблема в том, что мужчина перенес две тяжелые внутриполостные операции и сейчас не может работать. Так семья из Челябинска оказалась в тяжелой жизненной ситуации, и ее глава вынужден просить о помощи. Но просит он не денег, а помочь устроить ребенка в детский сад, чтобы жена могла выйти на работу.

— Место в детсаду не дают, очередь сдвигается в обратную сторону. На ближайшие три месяца я нетрудоспособен. А через полгода — еще одна операция. Требуются деньги на лечение. Платим ипотеку, растет долг за коммунальные платежи. С деньгами разберемся. Нужна помощь только в одном: просим оказать содействие в получении места в МБДОУ ДС № 14 г. Челябинска. Детский сад нужен, чтобы жена смогла выйти на работу, — написал Александр Скрыпов в группе ВК «Алексей Текслер помоги».

Обращение мужчины к главе региона обсуждают в паблике «Наш Челябинск» в ВК. Одних подписчиков возмутило желание главы семьи отправить жену на работу. Другие написали, что он сам мог бы присматривать за дочкой, раз сидит дома. Но все же большинство людей вошли в положение семьи и пожелали, чтобы все трудности побыстрее разрешились.

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ИСТОЧНИК KP.RU