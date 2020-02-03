В Челябинске из-за плохой вентиляции задымилась шашлычная
На улице Гагарина, 5 эвакуировали посетителей супермаркета из-за дыма в подвале. Оказалось, что в кафе, расположенном в цоколе, решили пожарить шашлыки, но вентиляция не справилась. Инцидент произошел 2 февраля.
— Магазин эвакуировали вместе со всеми сотрудниками и покупателями. Было много дыма, я пришла домой вся «ароматная», — рассказала челябинка Юлия.
На место прибыли несколько пожарных машины, скорая и полиция. Как отмечают местные жители, кафе в этом здании работает уже около трех лет. А вот вывеска «Шашлык и шаурма на углях» появилась недавно.
— Судя по тому, что в режиме работы кафе суббота и воскресенье — выходные и заведение было закрыто для посетителей, собственники решили пожарить мяска для себя, — добавила Юлия.
При происшествии никто не пострадал.
Пожарные у шашлычной в Ленинском районе.Автор: читатель КП-Челябинск
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ИСТОЧНИК KP.RU