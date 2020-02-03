2020-02-03T10:02:11+03:00
Общество

В Челябинске из-за плохой вентиляции задымилась шашлычная

На место происшествия вызывали пожарных
Андрей Москвичев
Поделиться:
Кроме кафе в здании расположились супермаркет и фитнес-центр. Фото: кадр с видеоКроме кафе в здании расположились супермаркет и фитнес-центр. Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

На улице Гагарина, 5 эвакуировали посетителей супермаркета из-за дыма в подвале. Оказалось, что в кафе, расположенном в цоколе, решили пожарить шашлыки, но вентиляция не справилась. Инцидент произошел 2 февраля.

— Магазин эвакуировали вместе со всеми сотрудниками и покупателями. Было много дыма, я пришла домой вся «ароматная», — рассказала челябинка Юлия.

На место прибыли несколько пожарных машины, скорая и полиция. Как отмечают местные жители, кафе в этом здании работает уже около трех лет. А вот вывеска «Шашлык и шаурма на углях» появилась недавно.

— Судя по тому, что в режиме работы кафе суббота и воскресенье — выходные и заведение было закрыто для посетителей, собственники решили пожарить мяска для себя, — добавила Юлия.

При происшествии никто не пострадал.

Пожарные у шашлычной в Ленинском районе.Автор: читатель КП-Челябинск

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ запускает автомобильный маркетплейс
Жительница Челябинска организовала незаконную продажу сигарет
Опасный брак: житель Челябинской области заразил бывшую жену ВИЧ
За челябинскими маршрутчиками ведется тайная слежка
В Челябинской области стали больше брать взятки
Полицейские нашли автора объявления о продаже девочки в Челябинске
В Челябинске на карантин закрыто 10 зданий школ
Челябинск снова утопает в смоге
В Челябинске из кранов течет агрессивная вода
В администрации Челябинска три новых назначения
В Челябинске из-за плохой вентиляции задымилась шашлычная
У прокуратуры возникли вопросы к благоустройству набережной в Челябинске
Житель Челябинска просит помочь устроить ребенка в детский сад, чтобы жена быстрее вышла на работу
Плюсовая температура ждет Челябинск в феврале
В магазине Челябинской области накладывают салаты... строительным шпателем
«Газель» устроила массовую аварию на дороге Челябинск — Курган
На заснеженной трассе под Челябинском произошло смертельное ДТП
Искали коронавирус: туристы пожаловались на долгую проверку по прилету в Челябинск
«Ушла эпоха»: на главной площади Челябинска убрали заброшенный туалет
«Не смогли разбудить»: в самолете Челябинск-Москва умер пассажир
Свадьба в день-перевертыш: сколько пар поженились 02.02.2020 в Челябинске
«Для дома и кухни»: житель Челябинска выставил на продажу девочку
Помолились о мире: в Челябинск привезли святыню главного военного храма России