В Челябинске из-за плохой вентиляции задымилась шашлычная

3 Февр. 2020 2020-02-03T10:02:11+03:00

Кроме кафе в здании расположились супермаркет и фитнес-центр. Фото: кадр с видео

Изменить размер текста: A A

На улице Гагарина, 5 эвакуировали посетителей супермаркета из-за дыма в подвале. Оказалось, что в кафе, расположенном в цоколе, решили пожарить шашлыки, но вентиляция не справилась. Инцидент произошел 2 февраля.

— Магазин эвакуировали вместе со всеми сотрудниками и покупателями. Было много дыма, я пришла домой вся «ароматная», — рассказала челябинка Юлия.

На место прибыли несколько пожарных машины, скорая и полиция. Как отмечают местные жители, кафе в этом здании работает уже около трех лет. А вот вывеска «Шашлык и шаурма на углях» появилась недавно.

— Судя по тому, что в режиме работы кафе суббота и воскресенье — выходные и заведение было закрыто для посетителей, собственники решили пожарить мяска для себя, — добавила Юлия.

При происшествии никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/758345" frameborder="0"></iframe> Пожарные у шашлычной в Ленинском районе.Автор: читатель КП-Челябинск

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU