В администрации Челябинска три новых назначения

3 Февр. 2020 2020-02-03T07:59:02+03:00

В администрации Челябинска назначили новых ответственных за благоустройство. Фото: КП-Челябинск

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3 февраля на аппаратном совещании в администрации Челябинска объявили о трех новых назначениях.

Должность, которой ранее не было в структуре мэрии — заместитель главы Челябинска по городской среде. Им назначен Александр Егоров. Он окончил Тверской госуниверситет по специальности «Прикладная информатика». Последние годы работал замначальника отдела Мосгортранса.

— Активно занимался общественной деятельностью. Являлся куратором отделения Probok.net в Твери. Руководил лабораторией «Удобный город». Занимался проектом развития такси, обеспеченностью паковочными местами во дворах, стимулированием общественного транспорта. Соавтор свода правил «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования», — сообщили в администрации Челябинска.

Александр Егоров.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По решению главы Челябинска Натальи Котовой Комитет архитектуры разделен на два управления: Управление градостроительных решений и Управление развития и благоустройства.

Начальником Управления развития и благоустройства городской среды назначен Антон Алексеев. Он окончил ЧелГУ: юрист и экономист. Последние годы работал руководителем аппарата администрации Сосновского района.

Отметим, что ранее в Челябинске не было управления с таким названием. Было лишь Управление благоустройства. Ему сменили вывеску, очевидно, чтобы подчеркнуть новый статус и полномочия.

Начальником управления градостроительных разрешений назначен Алексей Кутепов. Окончил ЮУрГУ по специальности юриспруденция. Работал замначальника правового управления администрации Челябинска.

Анонсируя новичков, мэр Наталья Котова заявила, что в Челябинске «пятилетка благоустройства», потому столько назначений по развитию городской среды и сопутствующих тем.

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