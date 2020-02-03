В Челябинске на карантин закрыто 10 зданий школ

3 Февр. 2020 2020-02-03T08:26:28+03:00

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К 3 февраля в Челябинске закрыто 432 класса. Для сравнения, всего же в городе 5 645 классов. Закрыты 10 зданий школ. Некоторые учебные заведения состоят из двух и более строений. Об этом на аппаратном совещании заявила начальник Управления здравоохранения администрации города Наталья Горлова.

Карантин объявляется, если в классе болеют 20 человек и больше. Решение о городском карантине принимается на городском штабе по ОРВИ и гриппу. Пока предпосылок нет.

Напомним, в городе переносят пробники ОГЭ из-за введенных карантинных мероприятий.

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Характерные признаки гриппа

— острое и неожиданное начало;

— высокая температура (выше 38,5°С), которая повышается моментально;

— головная боль, боль при напряжении глаз, непереносимость света и шума;

— ломота в теле;

— покраснение глаз.

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ИСТОЧНИК KP.RU