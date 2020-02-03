За челябинскими маршрутчиками ведется тайная слежка

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:25:15+03:00

В машинах установлена система фото и видеонаблюдения Фото: Андрей АБРАМОВ

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ГИБДД Челябинской области рассказали о ведении слежки за водителями маршруток. Как сообщает издание «Урал-пресс-информ», таким образом правоохранители фиксируют нарушения.

— Сотрудники Госавтоинспекции контролируют с помощью скрытых систем фото и видеофиксации все правонарушения, которые совершает водитель. На конечной остановке автобуса экипаж ДПС составляет административные материалы по выявленным правонарушениям», — рассказал начальник отделения технического надзора ГИБДД ОМВД России по городу Челябинску Виталий Липовцев.

Как рассказали в ведомстве, подобный метод слежки достаточно успешен. Так только за прошлую неделю правоохранители выявили несколько десятков нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU