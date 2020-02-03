Опасный брак: житель Челябинской области заразил бывшую жену ВИЧ

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:52:15+03:00

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36-летнего жителя Копейска осудят за заражение бывшей жены иммунодефицитом. Мужчина в период брака скрывал свою болезнь.

По данным прокуратуры Челябинской области, женщина узнала о своей болезни уже после развода с мужем. При этом мужчина прекрасно знал о своем диагнозе: у него иммунодефицит с 2000 года. Сейчас женщина поставлена на диспансерный учет в медицинском учреждении, а в отношении мужчины заведено уголовное дело.

— Прокуратурой Копейска утвержден обвинительный акт уголовному делу в отношении обвиняемого в заражении ВИЧ-инфекцией. Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе ведомства.

За подобное преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ДЛЯ СПРАВКИ

По данным Челябинского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в прошлом году было выявлено 4435 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 0,6 процента ниже показателя годом ранее. Для сравнения: в России в прошлом году ежегодный прирост новых случаев ВИЧ-инфекции составил 1 процент (в предыдущие годы показатель был не меньше 8-10 процентов).

Сегодня в регионе более 33 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан. В основном это люди трудоспособного возраста. Сегодня в Челябинской области антиретровирусные препараты получают более 16 тысяч пациентов, большая часть из них — жители Челябинска.

В регионе на каждые 100 тыс. человек приходится почти по 1,2 тысячи больных ВИЧ-инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU