3 Февр. 2020 2020-02-03T15:29:39+03:00

В Челябинске благоустроят девять прогулочных зон. Фото: Архив "КП".

Деньги придут из федерального бюджета, а областная и городская казна добавят

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В 2020 г. в Челябинске отремонтируют девять скверов. Об этом 3 февраля рассказал на аппаратном совещании замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

Калининский район. Зона на ул. С. Юлаева между ареной «Трактор» и строящимся собором. Цена — 25 млн. 750 тыс. руб.

Курчатовский район. Прогулочная зона по пр. Победы от ул. Молодогвардейцев до ул. Молдавской. Цена — 19 млн. 570 тыс. руб.

Ленинский район. Набережная оз. Смолино: от дома № 83 до дома № 97 по ул. Новороссийской. Стоимость работ — 36 млн. руб.

Металлургический район. Бульвар по Ш. Металлургов и участок от ул. Жукова до ул. Румянцева. В ремонт вложат 27 млн. руб.

Советский район. Скверы по ул. Свободы, 92А и на пересечении ул. Цвиллинга и Лазаретной. Цена вопроса - 24 млн. руб.

Тракторозаводский район. 31 млн. руб. вложат в благоустройство парка «Дружбы» (ул. Чоппа).

Центральный район. Зона для прогулок появится от памятника Курчатову до ул. Худякова. На обновление направят около 20,5 млн. руб.

В благоустройство девяти территорий вложат 183,2 млн. руб: 177,9 млн. — из федерального и областного бюджетов; 5,3 млн руб.— из районный бюджетов.

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