В Челябинске отремонтируют девять скверов
В 2020 г. в Челябинске отремонтируют девять скверов. Об этом 3 февраля рассказал на аппаратном совещании замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.
Калининский район. Зона на ул. С. Юлаева между ареной «Трактор» и строящимся собором. Цена — 25 млн. 750 тыс. руб.
Курчатовский район. Прогулочная зона по пр. Победы от ул. Молодогвардейцев до ул. Молдавской. Цена — 19 млн. 570 тыс. руб.
Ленинский район. Набережная оз. Смолино: от дома № 83 до дома № 97 по ул. Новороссийской. Стоимость работ — 36 млн. руб.
Металлургический район. Бульвар по Ш. Металлургов и участок от ул. Жукова до ул. Румянцева. В ремонт вложат 27 млн. руб.
Советский район. Скверы по ул. Свободы, 92А и на пересечении ул. Цвиллинга и Лазаретной. Цена вопроса - 24 млн. руб.
Тракторозаводский район. 31 млн. руб. вложат в благоустройство парка «Дружбы» (ул. Чоппа).
Центральный район. Зона для прогулок появится от памятника Курчатову до ул. Худякова. На обновление направят около 20,5 млн. руб.
В благоустройство девяти территорий вложат 183,2 млн. руб: 177,9 млн. — из федерального и областного бюджетов; 5,3 млн руб.— из районный бюджетов.
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