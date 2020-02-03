Магнитогорская модель стрижет голову под ноль уже десять лет

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:29:34+03:00

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Дарина Гареева из Магнитогорска живет с непростым для девушки недугом — алопеция — патологическое выпадение волос. Она уже десять лет специально бреет голову под ноль и участвует в стильных фотосессиях. Издание «Хорошие новости» узнало, как девушка смогла победить свои комплексы.

Проблемы с волосами у Дарины начались еще в подростковом возрасте. После потрясения из-за смерти отца, девушка однажды обнаружила залысину на голове. С тех пор волосы растут клочками.

— Я очень комплексовала и старалась скрыть от одноклассников эту проблему. Тогда 10 лет назад было очень сложно найти хороший парик. Мы с мамой даже не знали, где его взять в городе. И первый мой парик скрывал лысину, но выглядел ненатурально. Все видели, что это ненастоящие волосы. И поэтому в школе за спиной шептались, многие смеялись, показывали пальцами, — цитирует издание Дарину.

Из-за отсутствия волос на голове от модели однажды ушел ее молодой. Девушке помогло российское сообщество алопетянок, фотографии которых помогли Дарине принять себя. Сейчас помимо модельных фотосессий, она также работает на ММК и вместе с мужем воспитывает недавно рожденную дочку. Хотя по родному Магнитогорску девушка предпочитает ходить в парике, хотя надеется, что скоро сможет без косых взглядов гулять и без него.

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ИСТОЧНИК KP.RU