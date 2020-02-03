Жители Челябинской области смогут следить за дорожными работами онлайн
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области предложит жителям следить за дорожными работами на специальной интерактивной карте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сервис сейчас доступен в тестовом режиме на сайте миндортранса. На карте можно будет узнать необходимую информацию обо всех проводимых или запланированных работах до 2024 года. Так можно будет узнать когда участок планируют сдать, а также кто ответственен за ремонт.
— В скором времени появится информация о замене слоев износа — работ по содержанию — и планово-пердупредительных работах на искусственных сооружениях. С помощью интерактивной карты жители региона будут видеть актуальную и полноценную картину дорожных работ на Южном Урале, — рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев.
Кроме того, на сервисе также представлена служба обратной связи, где можно оставить свой отзыв о проведенных работах.
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ИСТОЧНИК KP.RU