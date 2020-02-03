На Челябинскую область надвигается сильная метель

3 Февр. 2020 2020-02-03T19:02:24+03:00

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Южноуральцев предупреждают о серьезном ухудшении погоды. Управление МЧС Челябинской области сообщает о грядущем снегопаде и сильном ветре.

— По данным синоптиков, завтра, 4 февраля, в Челябинской области прогнозируется мокрый снег, местами сильный, налипание снега на провода. Усилится ветер, порывы могут достигать 20 м/с, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Из-за погоды, южноуральцев просят избегать линий электропроводов, а также убрать вещи с незастекленных балконов. Кроме того, автолюбителей просят воздержатся от поездок на машине.

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ИСТОЧНИК KP.RU