«Не знает, как зовут родителей»: жительница Челябинской области приютила ребенка, найденного в подъезде

4 Февр. 2020 2020-02-04T04:02:53+03:00

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Жительница Миасса обнаружила в подъезде мальчишку лет 7. Он спал на чужих детских санках. И был очень голодным. Но разговаривать не хотел. Сначала женщина вынесла ему покушать. А потом подумала: ведь чей-то сын, мало ли что у него случилось. И позвала домой. Там еще раз накормила, думая расспросить за едой, где живет, кто родители.

— Найден мальчик. Адреса своего не знает, родителей тоже. Может, кто его узнает? Обратилась в милицию, — написала Римма Масалимова в группе «ЧП Миасс» в ВК и выложила фото ребенка.

Подписчики паблика удивились: такой большой, а не знает имена родителей, адреса. Что-то тут не то…

А вот в полиции, как оказалось, этого паренька знают хорошо.

— Милиция его увезла домой. Говорят, что он постоянный беглец. Его даже дома привязывали, чтобы не сбегал — бесполезно. Родители уже просто устали его каждый раз искать. Это он прикидывался, что не знает ни адреса, ни фамилии. Просто нравится мальчику такая скитальная жизнь, — написала Римма.

Пользователи соцести тоже узнали паренька. Он часто ошивается возле торговых комплексов. Протирает фары, просит мелочь. Говорят, что раньше воспитывался в детском доме. Видимо, приемным родителям не удалось перевоспитать мальчишку.

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ИСТОЧНИК KP.RU