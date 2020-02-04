2020-02-04T04:08:13+03:00
Общество

Водитель маршрутки в Челябинске хотел высадить ребенка, потому что не заметил его оплаты

Мальчику помогли пассажиры
Ирина КАРЕЛИНА
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Кондуктор, не спеши... высаживать ребенка зимой.Кондуктор, не спеши... высаживать ребенка зимой.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Жительница Челябинска рассказала в соцсети историю, которая произошла с ее сыном 30 января. Она написала этот пост, чтобы поблагодарить незнакомую девушку, которая его выручила.

— Сын ехал на физиолечение. Оплатил проезд и прошел в конец салона маршрутки. Водитель, не заметив, что ребенок положил деньги, настойчиво просил оплаты. В противном случае пообещал высадить, — рассказывает Татьяна Шимова в группе «Парковый Челябинск» в ВК. — Девушка-пассажир сказала, что мальчик оплатил, но водитель настаивал на своем. Мол, у него касса не сходится. От такого напора водителя ничего не оставалось, как заплатить еще раз. А у сына было только 25 рублей на обратную дорогу. Спасибо девушке, которая заплатила за него.

Подписчики паблика возмущены поведением водителя. Отметим, что еще два года назад чиновники попросили работников общественного транспорта, в том числе и маршруток, не высаживать зимой детей, у которых не оказалось денег на проезд. Просьба не потеряла своей актуальности и сейчас. На подобные случаи можно жаловаться в Управление транспорта Администрации города Челябинска.

Однако, родителям стоит взять на заметку, что не всегда в таких случаях рядом оказывается добрый взрослый. А еще ребенок может сесть не на тот транспорт, выронить монету и т.д. Поэтому стоит давать деньги на проезд с небольшим запасом, а не ровно 50 рублей на дорогу туда и обратно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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