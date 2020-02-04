Жители Челябинска не высыпаются из-за уборки снега

4 Февр. 2020 2020-02-04T04:13:04+03:00

Они возмущены, что техника работает во дворах жилых домов по ночам

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Кому-то мешает спать вечеринка у соседей, а кому-то — снегоуборочные машины. Мужчина пожаловался в соцсети, что под его окнами ночью работает спецтехника.

— Ночь и тишина... ан нет. Работа кипит! 3 часа ночи, переулок Руставели... А мне бы уснуть, — написал пользователь соцсети в группе «Подслушано Ленинский район Челябинск» в ВК.

Мнения челябинцев разделились. Кто-то заметил, что это нарушение статьи 13 закона Челябинской области об административных правонарушениях. В ней сказано, что «проведение ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины» в ночное время наказывается штрафом до 100 тыс руб.

Другие пишут: пусть лучше ночью убирают! Днем спецтехника будет создавать пробки на дорогах. Мол, не так уж и шумно, чтобы не уснуть.

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ИСТОЧНИК KP.RU