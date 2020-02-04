Иномарка сбила ребенка возле школы в Челябинске
ДТП произошло днем 3 февраля возле школы №131, что в Советском районе. Renault наехала на шестиклассника, когда тот переходил дорогу по «зебре».
— Мальчик без сопровождения взрослых возвращался со школы домой. Он пострадал, несмотря на яркую одежду и светоотражающие вставки на рюкзаке, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.
Мальчика увезли в больницу с травмами лица и ноги.
В этот же день произошел еще один наезд на пешехода. На проспекте Ленина маршрутка №22 сбила 29-летнего парня. Он перебегал дорогу в неположенном месте. В результате ДТП челябинец получил травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU