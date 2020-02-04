2020-02-04T08:11:14+03:00
Происшествия

Иномарка сбила ребенка возле школы в Челябинске

Мальчик возвращался домой с уроков
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Обоим пострадавшим понадобилась помощь медиков.Обоим пострадавшим понадобилась помощь медиков.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

ДТП произошло днем 3 февраля возле школы №131, что в Советском районе. Renault наехала на шестиклассника, когда тот переходил дорогу по «зебре».

— Мальчик без сопровождения взрослых возвращался со школы домой. Он пострадал, несмотря на яркую одежду и светоотражающие вставки на рюкзаке, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Мальчика увезли в больницу с травмами лица и ноги.

В этот же день произошел еще один наезд на пешехода. На проспекте Ленина маршрутка №22 сбила 29-летнего парня. Он перебегал дорогу в неположенном месте. В результате ДТП челябинец получил травмы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем ДТП?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Чрезвычайно опасно для людей и экологии»: в Челябинской области обнаружили огромную свалку ртутных ламп
В одном из поселков Челябинской области ввели карантин из-за бешеной лисы
«Своеобразный юмор»: художник из Омска вдохновился экологией Челябинска
Иномарка сбила ребенка возле школы в Челябинске
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «ПРОМО»
На железнодорожном вокзале Челябинска заработал обновлённый кассовый зал
В Челябинске будут быстрее убирать улицы от снега
Жители Челябинска не высыпаются из-за уборки снега
Водитель маршрутки в Челябинске хотел высадить ребенка, потому что не заметил его оплаты
«Не знает, как зовут родителей»: жительница Челябинской области приютила ребенка, найденного в подъезде
Истощенная Лиза с ДЦП и порезанная девочка в роддоме: скандалы месяца, в которые вмешалась новый детский омбудсмен в Челябинской области
На Челябинскую область надвигается сильная метель
В Челябинске превышено содержание вредных веществ в воздухе
Жители Челябинской области смогут следить за дорожными работами онлайн
Магнитогорская модель стрижет голову под ноль уже десять лет
Антракт в Молодежном: антимонопольщики приостановили ремонт театра в Челябинске
В Челябинске отремонтируют девять скверов
ВТБ и Почта Банк объединяют программы лояльности
«Долго так продолжаться не может»: вице-губернатор Челябинской области о внезапном отпуске Антона Шарпилова
В Челябинске разгоняют незаконную парковку у площади Революции
В новогодние праздники челябинские абоненты Tele2 посетили более 120 стран
«Я должен принять важное решение»: челябинский омбудсмен Антон Шарпилов уходит в бессрочный отпуск
ВТБ запускает автомобильный маркетплейс
Жительница Челябинска организовала незаконную продажу сигарет
Опасный брак: житель Челябинской области заразил бывшую жену ВИЧ