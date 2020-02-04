В одном из поселков Челябинской области ввели карантин из-за бешеной лисы

4 Февр. 2020 2020-02-04T09:15:58+03:00

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В Увельском районе на прошлой неделе зарегистрировали случай бешенства у животных. Погибшую лису обнаружили в гаражах в поселке Мирный. Из-за этого в населенном пункте по распоряжению областного правительства установили карантин.

— Всего с начала года на территории Челябинской области выявлены восемь случаев бешенства животных в восьми неблагополучных пунктах. За аналогичный период прошлого года было пять случаев, — рассказала пресс-секретарь Управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль.

Бешенство могут подхватить и домашние животные. Нужно прививать их раз в год, чтобы обезопасить от смертельного заболевания. Прививки ставят и людям, которые больше остальных рискуют заразиться: лесникам, ветеринарам, охотникам.

НА ЗАМЕТКУ

Как понять, что у животного бешенство?

1. Больного зверя отличает неадекватное поведение: он может стать гиперактивным, либо наоборот чересчур ласковы. Боится воды и света. Отказывается от еды, при этом пытается съесть что-то несъедобное, например, палку или камень.

2. У животного взъерошенная, грязная шерсть и идет пена изо рта, потому что происходит паралич языка.

Чтобы самому не заразиться, не подходите близко к таким животным. Не гладьте и не прикармливайте их.

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ИСТОЧНИК KP.RU