«Чрезвычайно опасно для людей и экологии»: в Челябинской области обнаружили огромную свалку ртутных ламп
В промышленной зоне Миасса обнаружили склад отработанных и разбитых ртутных ламп. Они относятся к чрезвычайно опасным отходам, угрожают экологии и здоровью жителей. Ящики с опасными отходами брошены в здании бывшего секретного предприятия оборонной промышленности. Никто не охраняет их и, похоже, не собирается утилизировать.
Опасную находку нашли волонтеры общественной организации «Гражданский патруль».
— По сведениям местных жителей, склады могут находиться в аренде одной из миасских компаний, специализирующихся на утилизации таких отходов, — говорит глава местного отделения «Гражданского патруля» в Миассе Анна Сизова.
Правозащитники направили обращения в министерство экологии, Роспотребнадзор и прокуратуру.
— Неправильная утилизация ртутных ламп может привести к экологической катастрофе, — подчеркнул глава правозащитной организации Ростислав Антонов. — Мы будем держать ситуацию на контроле до полного вывоза и утилизации опасной свалки, а также ставим вопрос о проведении обследования почвы.
В Минэкологии сообщили, что проверка уже проводится.
— Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев направил специалистов, чтобы зафиксировать факты нарушения и провести оперативные проверки, — рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.
Склад ртутных ламп под Миассом.Видео: Гражданский патруль
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU