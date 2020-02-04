2020-02-04T09:58:43+03:00
Общество

«Чрезвычайно опасно для людей и экологии»: в Челябинской области обнаружили огромную свалку ртутных ламп

Минэкологии начало проверку
Валентина ВАГАНОВА
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Неправильная утилизация ртутных ламп может привести к экологической катастрофе. Фото: Гражданский патрульНеправильная утилизация ртутных ламп может привести к экологической катастрофе. Фото: Гражданский патруль
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В промышленной зоне Миасса обнаружили склад отработанных и разбитых ртутных ламп. Они относятся к чрезвычайно опасным отходам, угрожают экологии и здоровью жителей. Ящики с опасными отходами брошены в здании бывшего секретного предприятия оборонной промышленности. Никто не охраняет их и, похоже, не собирается утилизировать.

Опасную находку нашли волонтеры общественной организации «Гражданский патруль».

— По сведениям местных жителей, склады могут находиться в аренде одной из миасских компаний, специализирующихся на утилизации таких отходов, — говорит глава местного отделения «Гражданского патруля» в Миассе Анна Сизова.

Правозащитники направили обращения в министерство экологии, Роспотребнадзор и прокуратуру.

— Неправильная утилизация ртутных ламп может привести к экологической катастрофе, — подчеркнул глава правозащитной организации Ростислав Антонов. — Мы будем держать ситуацию на контроле до полного вывоза и утилизации опасной свалки, а также ставим вопрос о проведении обследования почвы.

В Минэкологии сообщили, что проверка уже проводится.

— Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев направил специалистов, чтобы зафиксировать факты нарушения и провести оперативные проверки, — рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Склад ртутных ламп под Миассом.Видео: Гражданский патруль

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ИСТОЧНИК KP.RU

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