Жителей многоэтажки в Челябинске эвакуировали из-за утечки газа
Во вторник утром, 4 февраля, из подъезда дома по улице Новороссийской эвакуировали жильцов. В квартире, где живут семья с двумя маленькими детьми, произошла утечка газа. По словам сотрудников МЧС, хозяева были пьяны.
— Причиной утечки стала газовая плита. Сотрудники газовой службы установили заглушку и прекратили подачу газа. Помощь медиков никому из жильцов не понадобилась, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в ГУ МЧС России по Челябинской области.
НА ЗАМЕТКУ
В МЧС напоминают, как действовать, если в квартире или подъезде пахнет газом:
— почувствовали утечку: выключите газовое оборудование, откройте окна и выходите из помещения;
— звоните в службу газа по номеру 104 или 112.
— Ни в коем случае не включайте и не выключайте электроприборы. Не звоните по телефону в помещении — только когда выйдете на улицу.
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ИСТОЧНИК KP.RU