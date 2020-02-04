Жителей многоэтажки в Челябинске эвакуировали из-за утечки газа

4 Февр. 2020 2020-02-04T10:36:40+03:00

Никто из жителей не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Хозяева квартиры, где произошло ЧП, были пьяны

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Во вторник утром, 4 февраля, из подъезда дома по улице Новороссийской эвакуировали жильцов. В квартире, где живут семья с двумя маленькими детьми, произошла утечка газа. По словам сотрудников МЧС, хозяева были пьяны.

— Причиной утечки стала газовая плита. Сотрудники газовой службы установили заглушку и прекратили подачу газа. Помощь медиков никому из жильцов не понадобилась, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в ГУ МЧС России по Челябинской области.

НА ЗАМЕТКУ

В МЧС напоминают, как действовать, если в квартире или подъезде пахнет газом:

— почувствовали утечку: выключите газовое оборудование, откройте окна и выходите из помещения;

— звоните в службу газа по номеру 104 или 112.

— Ни в коем случае не включайте и не выключайте электроприборы. Не звоните по телефону в помещении — только когда выйдете на улицу.

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ИСТОЧНИК KP.RU