2020-02-04T13:17:52+03:00
Общество

В Челябинске развивается торговля «просрочкой»

За сущие копейки можно купить овощи, молочку и даже мясо
Валентина ВАГАНОВА
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Испорченные овощи и фрукты продают грузовиками.Испорченные овощи и фрукты продают грузовиками.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Челябинске набирает обороты бизнес по торговле просроченными продуктами. Например, всего за 10 рублей можно купить килограмм подгнивших овощей и фруктов. Причем, просрочку продают целыми грузовиками.

Так, на «Авито» висит объявление о продаже испортившихся продуктов на корм животным. Продавец готов привезти 500 килограммов овощей. Итого: 5000 рублей за грузовик с продуктами. Об этом сообщает издание «Курс дела».

Просроченные продукты предлагают купить на корм скоту. Фото: сайт объявлений «Авито»

Просроченные продукты предлагают купить на корм скоту. Фото: сайт объявлений «Авито»

Также на сайте бесплатных объявлений можно купить просроченную на месяц сметану. За 180 граммовую баночку просят 6 рублей. Или приобрести гранатовый и тыквенный сок, пить который нельзя было еще два месяца назад: всего 25 рублей за трехлитровую банку.

Такие продукты есть опасно для здоровья. Фото: сайт объявлений «Авито»

Такие продукты есть опасно для здоровья. Фото: сайт объявлений «Авито»

Продавцы предлагают также неликвидную тушенку, фарш из субпродуктов переработки, хлеб, молоко. И даже макароны, срок годности которых вышел несколько месяцев назад — 7 рублей за упаковку.

На 2-3 тысячи рублей любой желающий сможет обеспечить питание на месяц для целой семьи. Конечно, вредное и опасное, но дешевое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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