В Челябинске новый заместитель мэра ждет предложений по преображению городской среды

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:07:28+03:00

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В понедельник, 3 февраля, Челябинску был представлен заместитель главы города — Александр Егоров. На Южный Урал он переехал из столицы, где работал в «Мосгортрансе». Его называют одним из лучших транспортных инженеров страны.

Благодаря его работе Москва «поехала» на наземном общественном транспорте. Появились выделенные полосы, комфортные остановочные платформы, эффективнее стала борьба а автохамами, которые паркуются на газонах.

В Челябинске Егорова ждут не менее масштабные задачи: вывести миллионник в число передовых в стране по комфорту городской среды. Тем более, что глава города Наталья Котова, пригласившая Егорова на работу, объявила пятилетку благоустройства. В городе должно быть место не только автомобилистам, но пешеходам.

Новый заместитель мэра открыт к предложениям челябинцев. Например, по организации новых пешеходных переходов, модернизации остановочных пунктов, строительству и ремонту тротуаров и «народных троп».

Предложения по обустройству городской среды можно уже с сегодняшнего дня направлять на электронную почту gorod@cheladmin.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU