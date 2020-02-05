Жителей Челябинской области просят поделиться книгами с пациентами больницы

5 Февр. 2020 2020-02-05T04:02:41+03:00

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Время на больничной койке тянется медленно. Скрасить такие дни помогает книга. В миасской горбольнице №2 в отделении терапии поставили этажерку с художественной литературой для пациентов. Но книги в библиотеке периодически заканчиваются. Не успев дочитать в больнице, люди забирают их домой. Никто и не против. Но полку нужно пополнять.

Медсестра Наталья Юртова просит поделиться книгами, которые стоят у вас без дела. Женщина работает в больнице уже 40 лет. Она сама очень любит литературу, является членом Союза писателей России.

— Тело нельзя вылечить без души, а книги для нее — неисчерпаемый источник вдохновения, — поэтично говорит Наталья.

Книги можно привезти в отделение терапии ГБ №2 по адресу ул. Ильменская, 81, 5 этаж. Предварительно напишите Наталье в ВК или позвоните по тел.: 8-908-057-03-54.

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ИСТОЧНИК KP.RU