В Челябинской области объявлена эпидемия гриппа
В Челябинске только что закончилось заседание областного штаба по ОРВИ и гриппу. Ситуацию на Южном Урале эксперты оценивают как эпидемическую: эпидпорог превышен на 24,5%. Особо высоки показатели заболевших среди детей школьного возраста (эпидпорог превышен на 42%) и у взрослых (+ 2%). Особенно много заболевших в Коркинском, Пластовском, Агаповском, Верхнеуральском районах.
Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, с начала сезона в регионе диагностирован 201 случай гриппа. Положительных результатов на коронавирусную инфекцию не выявлено.
С завтрашнего дня по всей области будут вводиться ограничительные мероприятия. У глав городов и районов появятся полномочия в индивидуальном порядке решать вопрос о введении карантина в школах. Чиновникам будет разрешено ограничить массовые мероприятия.
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