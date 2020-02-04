2020-02-04T14:19:44+03:00
Общество

В Челябинской области объявлена эпидемия гриппа

Чиновникам разрешили закрывать школы на карантины и отменять концерты и праздники
Инна КУМЕЙКО
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Особенно много среди заболевших школьников. Фото: Гульнара АХМАДУЛЛИНА ИзОсобенно много среди заболевших школьников. Фото: Гульнара АХМАДУЛЛИНА Из
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В Челябинске только что закончилось заседание областного штаба по ОРВИ и гриппу. Ситуацию на Южном Урале эксперты оценивают как эпидемическую: эпидпорог превышен на 24,5%. Особо высоки показатели заболевших среди детей школьного возраста (эпидпорог превышен на 42%) и у взрослых (+ 2%). Особенно много заболевших в Коркинском, Пластовском, Агаповском, Верхнеуральском районах.

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, с начала сезона в регионе диагностирован 201 случай гриппа. Положительных результатов на коронавирусную инфекцию не выявлено.

С завтрашнего дня по всей области будут вводиться ограничительные мероприятия. У глав городов и районов появятся полномочия в индивидуальном порядке решать вопрос о введении карантина в школах. Чиновникам будет разрешено ограничить массовые мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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