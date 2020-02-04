В Челябинске все школы, кружки и секции закрыли на карантин по гриппу

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:02:52+03:00

С 5 февраля до особого распоряжения на вынужденные каникулы уходят ученики 1-11 классов

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В администрации Челябинска только что завершилось заседание городского оперативного штаба по координации мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. Как сообщили в пресс-службе мэрии, решено приостановить учебный процесс во всех муниципальных и частных школах.

С 5 февраля на вынужденные каникулы отправлены ученики 1-11 классов включительно. Учеба возобновится только после особого распоряжения.

Кроме того, на этот же период, приостановлен учебный процесс в учреждениях дополнительного образования (кружках и секциях, художественных и музыкальных школах) всех форм собственности, расположенных на территории города Челябинска.

Напомним, в Челябинской области объявлена эпидемия по гриппу и ОРВИ.

Кстати, учиться школярам все равно придется, даже на дому. Все задания учителя будут отправлять в «Сетевой город».

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ИСТОЧНИК KP.RU