В Челябинске все школы, кружки и секции закрыли на карантин по гриппу
В администрации Челябинска только что завершилось заседание городского оперативного штаба по координации мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. Как сообщили в пресс-службе мэрии, решено приостановить учебный процесс во всех муниципальных и частных школах.
С 5 февраля на вынужденные каникулы отправлены ученики 1-11 классов включительно. Учеба возобновится только после особого распоряжения.
Кроме того, на этот же период, приостановлен учебный процесс в учреждениях дополнительного образования (кружках и секциях, художественных и музыкальных школах) всех форм собственности, расположенных на территории города Челябинска.
Напомним, в Челябинской области объявлена эпидемия по гриппу и ОРВИ.
Кстати, учиться школярам все равно придется, даже на дому. Все задания учителя будут отправлять в «Сетевой город».
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ИСТОЧНИК KP.RU