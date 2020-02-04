В Челябинске гостей «Бизнес-базара» прокатят на воздушном шаре

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:58:41+03:00

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8 февраля, в гастрономическом центре «Грюнвальд» пройдет большая ярмарка. К участию в «Бизнес-Базаре» организатор мероприятия, «Территория Бизнеса», пригласила 70 местных предпринимателей — сыроваров, пекарей, производителей колбас, кондитеров, молочников и пр.

— Идея фестиваля «Бизнес-базар» возникла не просто так. Предприниматели расскажут о себе, представят свою продукцию. У них был запрос на участие именно в ярмарочной торговой деятельности, и мы его исполнили, — сказала директор по развитию «Территории Бизнеса» Алена Шорохова.

Гости праздника узнают больше о натуральных продуктах, отведают их на дегустациях. Их угостят авторскими сырами, колбасами, хлебом, экосладостями, фруктовыми чипсами и многим другим. Кроме того, на «Бизнес-Базаре» будет большая развлекательная программа с концертом, мастер-классами, квестами. Самых отважных прокатят на воздушном шаре. Будет яркая фотозона и катания на собачьих упряжках.

Кстати, еще принимаются заявки от предпринимателей на презентацию своей продукции на «Бизнес-базаре», заявку нужно отправить на адрес is.asanova@fond74.ru. Телефон для консультаций +7 (912)-896-13-62.

Дата мероприятия: 8 февраля, с 12:00 до 16:00.

Место проведения: гастрономический центр «Грюнвальд» (Челябинская область, Сосновский район, пос. Северный).

Работа «Территории Бизнеса» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ИСТОЧНИК KP.RU