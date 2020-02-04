2020-02-04T16:18:31+03:00
Общество

Закроют ли детские садики в Челябинске на карантин по гриппу

Ребятишек ждет «утренний фильтр»
Ольга АНТОНОВА
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Малышей в детских садах ждет ежеутренний медосмотр.Малышей в детских садах ждет ежеутренний медосмотр.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Во время эпидемии главная задача — рассредоточить коллективы для предотвращения распространения инфекции. И, в первую очередь, детские. В Челябинской области объявлена эпидемия ОРВИ и гриппа, и с 5 февраля все школы города — муниципальные и частные, секции, кружки, музыкальные и спортивные школы закрыты на карантин до особого распоряжения.

А что с детскими садиками?

Как пояснили в пресс-службе администрации Челябинска, садики Челябинска работают в обычном режиме.

— В каждой группе проводятся карантинные мероприятия. Предстоит чаще проветривать помещения и дезинфицировать их. Дети будут проходить «утренний фильтр»: им измерят температуру, осмотрят горлышко, справятся о самочувствии, — пояснили в мэрии.

Родителям следует помнить: при первых признаках недомогания ребенка нужно оставить дома и вызвать врача!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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