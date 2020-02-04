2020-02-04T16:32:44+03:00
Общество

В челябинском микрорайоне «Парковый» полностью отключили горячую воду

Без водоснабжения оказались детсады и школа
Андрей Москвичев
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Фото: Парковый Челябинск, vk.comФото: Парковый Челябинск, vk.com
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С утра 4 февраля жители челябинского микрорайона «Парковый» начали жаловаться на массовое отключение горячей воды и отопления. Из-за аварии на теплосетях пострадали все жилые дома в микрорайоне, а также детсады и школы.

По информации прокуратуры Курчатовского района, инцидент произошел утром 4 февраля неподалеку от дома 13 по улице Лобырина из-за коррозии на одной из сетей, что и привело к отключению подачи горячей воды.

— В настоящее время на месте повреждения проводятся ремонтные работы по устранению аварии и ее последствий, предварительное время возобновления подачи коммунальных ресурсов на 112 домов и все социально-значимые объекты — до 17:00 4 февраля, остальные 14 жилых домов — до 22:00 4 февраля, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас прокуратурой инициирована специальная проверка по установке виновника аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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