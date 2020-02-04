2020-02-04T17:31:17+03:00
Общество

Специалисты опровергли сообщения об атаках волков на Челябинскую область

Стаи хищников замечали в нескольких районах региона
Андрей Москвичев
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Фото: wikipedia.orgФото: wikipedia.org
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Жители Челябинской области все чаще стали сообщать о нашествии бродячих стаи волков. Пользователи соцсетей рассказывают об атаках хищников на горожан, однако специалисты из министерства экологии считают, что проблема сильно преувеличена.

— Проведены проверки на всех территориях, откуда поступали обращения граждан, в том числе в Красноармейском, Троицком и Чесменском районах. И огромных стай волков, о которых поступают сообщения в СМИ, нигде обнаружено не было, — рассказал начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования объектов использования животного мира и их среды обитания минэкологии Андрей Питовин.

Также специалисты проверили одно пугающее видео, которое сейчас активно гуляет по мессенджерам и соцсетям. На нем якобы из вертолета заметили огромную стаю из 300 волков, перебегающих из Казахстана в сторону Южного Урала.

— Хищники сбиваются в стаи, в которых не больше 10 животных. Поэтому сообщения подобных группах — фейки. Это само по себе невозможно: хищникам не свойственно собираться в такие огромные семьи. У волков развита территориальность и семейность, — добавил Андрей Питовин.

По мнению эксперта, за хищников могли принять северных оленей, которым как раз таки свойственно собираться в подобные стаи. Кроме того, как рассказали пользователи из Казахстана, в их соцсетях пишут, что на видео волки бегут с Южного Урала, а также схожая информация об атаках хищников появлялась и в других регионах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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