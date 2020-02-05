2020-02-05T04:13:15+03:00
Общество

Родители возмущены: запись к педиатрам в Челябинской области — на неделю вперед

Как попасть ко врачу, обсуждают в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
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Во время эпидемии ОРВИ записаться на прием к педиатру непросто.Во время эпидемии ОРВИ записаться на прием к педиатру непросто.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Жительница Магнитогорска не смогла записать своего ребенка к участковому доктору и пожаловалась в соцсети.

— В детскую поликлинику на ул. Грязнова запись к участковому терапевту — на 10 дней вперед! Получается, ребенок уже вылечился и теперь просто будет сидеть дома 10 дней. Это безобразие! — написала женщина в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Вероятно, автор поста пыталась записаться ко врачу через портал госуслуг. При отсутствии талонов к педиатру сделать это через интернет невозможно. Однако, если позвонить в поликлинику по телефону, можно взять нулевой талон (без четкого времени приема). В комментариях несколько человек написали, что смогли попасть в эту поликлинику даже в день обращения.

Пост в соцсети от 3.02.2020 г. Источник: vk.com/magnitkacity

Пост в соцсети от 3.02.2020 г. Источник: vk.com/magnitkacity

Однако, некоторые проблемы действительно существуют.

— Недавно болели с двумя детьми. За три дня точно закрыт прием к участковому педиатру. Через госуслуги не запишешься! — пишет Елена Крицук из Магнитогорска. — Звонила в поликлинику с вопросом, можно ли просто прийти в часы приема нашего доктора, в порядке живой очереди? Цитирую ответ: «Приходите. Но если вас доктор примет». В итоге два раза именно так попали на прием. Но слово «если» меня лично напрягает. А также возмущения мамаш в очереди, у которых назначено на определенное время.

Такая же ситуация в Челябинске. Наш корреспондент дважды в начале февраля записывала ребенка на прием к участковому педиатру. Оба раза в колл-центре ответили, что прием у доктора расписан до конца недели. Но оба раза дали нулевой талон. Пришлось некоторое время посидеть в очереди.

Вывод: из-за большого числа заболевших записаться к участковому доктору на определенное время практически невозможно. Но можно взять нулевой талон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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