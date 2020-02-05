Учительницу из Челябинска, 20 лет прожившую в подсобке школы, выселяют из нее
Прожившей 20 лет в школе преподавательнице иностранных языков Елене Михальченко предложили выселиться из подсобного помещения. Женщина так и не переехала в предоставленную ей комнату в доме ветеранов из-за невозможности приватизировать помещение.
В школе №140 изданию «Аргументы и Факты - Челябинск» рассказали, что учительницу выселяют как раз из-за отказа переехать в новое жилье предоставленное властями. При этом, по мнению женщины, ее не могут на законных основаниях заставить покинуть подсобку.
— Я одиноко проживающая пенсионерка, у меня нет другого жилья. Меня могут выселить, лишь предоставив другое помещение, — цитирует издание учительницу.
В то же время власти настаивают на том, что женщина не может требовать жилье в собственность из-за наличия у ее дочери квартиры в Калининграде. Сама же пенсионерка надеется решить вопрос через прокуратуру.
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ИСТОЧНИК KP.RU